В Красноярске пройдет парад судов на Енисее 5 июля

Мероприятие проводится ежегодно.
В честь праздника речные суда, которые примут участие в прохождении вдоль набережной, украсят флагами. Теплоходы пройдут колонной в районе причала № 3 (улица Сурикова).
Почетными гостями станут представители власти, руководители предприятий, другие почетные гости. Они совершат на одном из теплоходов обход флота и поздравят команды судов и ветеранов отрасли с Днем речника.
Парад стартует в 12 часов и продлится до 15. В колонне будет 6 теплоходов. Всего в Енисейском речном пароходстве более 400 судов.
На набережной в честь праздника пройдет концерт, для детей будут организованы тематические развлекательные локации.
День морского и речного флота отмечают каждый год в первое воскресенье июля. В 2023 году он выпал на 1 число месяца.