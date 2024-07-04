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В Красноярске пройдет парад судов на Енисее 5 июля

В Красноярске 5 июля состоится парад теплоходов, посвященный Дню речника.

Источник: Енисейское речное пароходство

Мероприятие проводится ежегодно.

В честь праздника речные суда, которые примут участие в прохождении вдоль набережной, украсят флагами. Теплоходы пройдут колонной в районе причала № 3 (улица Сурикова).

Почетными гостями станут представители власти, руководители предприятий, другие почетные гости. Они совершат на одном из теплоходов обход флота и поздравят команды судов и ветеранов отрасли с Днем речника.

Парад стартует в 12 часов и продлится до 15. В колонне будет 6 теплоходов. Всего в Енисейском речном пароходстве более 400 судов.

На набережной в честь праздника пройдет концерт, для детей будут организованы тематические развлекательные локации.

День морского и речного флота отмечают каждый год в первое воскресенье июля. В 2023 году он выпал на 1 число месяца.