Режим ЧС введён в лесах Красноярского края

В лесах Красноярского края введён режим ЧС. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за установившейся сухой жаркой погоды и зафиксированной грозовой активности. Всё это способствует увеличению количества и площадей пожаров в леса.
Во время режима ЧС жителям края нужно быть предельно внимательными и бдительными. Ограничивается посещение лесов, действует запрет на разведение костров, а также на сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ. Гражданам за нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до одного миллиона.
Сотрудники Лесопожарного центра патрулируют леса в усиленном режиме. В это время сотрудники МЧС, полиции и муниципалитетов проводят профилактические рейды и разъяснительную работу с гражданами.