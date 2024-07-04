Режим ЧС введён в лесах Красноярского края

Во время режима ЧС жителям края нужно быть предельно внимательными и бдительными. Ограничивается посещение лесов, действует запрет на разведение костров, а также на сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ. Гражданам за нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до одного миллиона.