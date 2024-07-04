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Режим ЧС введён в лесах Красноярского края

Рассказываем о запретах, связанных с введением в лесах Красноярского края режима ЧС.

Источник: Краевой лесопожарный центр

В лесах Красноярского края введён режим ЧС. Об этом рассказали в краевом правительстве.

Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за установившейся сухой жаркой погоды и зафиксированной грозовой активности. Всё это способствует увеличению количества и площадей пожаров в леса.

Во время режима ЧС жителям края нужно быть предельно внимательными и бдительными. Ограничивается посещение лесов, действует запрет на разведение костров, а также на сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ. Гражданам за нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до одного миллиона.

Сотрудники Лесопожарного центра патрулируют леса в усиленном режиме. В это время сотрудники МЧС, полиции и муниципалитетов проводят профилактические рейды и разъяснительную работу с гражданами.

МЧС