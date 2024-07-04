Хоценко пригласил в Омск Валентину Матвиенко

3 июля губернатор Виталий Хоценко встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава Омской области обсудил со спикером верхней палаты российского парламента несколько вопросов — например, модернизацию региональной онкологической службы. Хоценко попросил Матвиенко поддержать идею о включении нашего региона в адресную инвестиционную программу. Участие в ней позволит Омску получить деньги на строительство нового лечебного корпуса онкодиспансера. В нём смогут одновременно проходить лечение 120 человек, кроме того, в проекте предусмотрена поликлиника на 900 посещений за смену.
Хоценко рассказал, что благодаря поддержке спикера Совета Федерации Омская область смогла в прошлом году построить три новых корпуса лагеря «Орленок» в Калачинском районе, а в этом году обновить столовую лагеря «Березка» (Омский район).
«Детки и их родители очень довольны, и это самое главное. Планируем и далее участвовать в программе по созданию дополнительных жилых модулей в лагерях, а также проведению капитального ремонта пищеблоков и медицинских пунктов. Рассчитываем на поддержку наших заявок в отборах», — заявил Хоценко.
Глава региона поблагодарил Валентину Матвиенко и пригласил её в Омскую область.