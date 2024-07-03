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В Волгограде выписали из больницы пациента, заразившегося ботулизмом

ВОЛГОГРАД, 3 июл — РИА Новости. Пациент, связанный с массовым заражением ботулизмом в Московской области, выписан из больницы в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Источник: © РИА Новости

Ранее в ряде регионов были зафиксированы случаи ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». В среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что семьдесят человек с ботулизмом продолжают лечение в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана.

«С 21 июня 2024 года в регионе было зафиксировано пять случаев ботулизма. Один случай связан с массовым заражением людей в Московской области, в настоящий момент пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии», — сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.

По словам собеседника агентства, еще трое заболевших также выписаны из больницы, на лечении остается один пациент.

медицина