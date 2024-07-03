Гросси: атаки по Энергодару угрожают ядерной безопасности и должны быть прекращены

Большая часть Энергодара осталась без света и воды после атаки ВСУ дронами по подстанции «Радуга». Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, оба трансформатора на подстанции получили повреждения. Удары ВСУ нанесли утром в среду, в это время на ЗАЭС велись работы по возобновлению подачи электричества. «Радуга» оставалась единственной подстанцией, обеспечивающей город электричеством после разрушения подстанции «Луч» в середине июня. В МАГАТЭ призвали прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Глава «Росатома» заявил, что для украинских военных никаких канонов в отношении АЭС нет.