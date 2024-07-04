В лесах Пермского края введут особый противопожарный режим

В министерстве природных ресурсов Пермского края подготовили распоряжение о введении с 4 июля на территории региона особого противопожарного режима. Об этом в соцсетях ведомства рассказал заместитель министра краевого ведомства Олег Солонцов.
По его словам, пожароопасный сезон в лесах по югу Пермского края ввели 20 апреля, по северу — 27 апреля этого года. Особый противопожарный режим введут из-за наступления в ближайшее время сухой и жаркой погоды с температурой воздуха выше +30 градусов.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение огня и костров в лесах, парках. Будут приведены в состояние повышенной готовности силы и средства по предупреждению лесных пожаров. Причиной введения особого режима также является степень высыхания лесных горючих материалов.
С начала лесопожарного сезона в Прикамье зарегистрировали 21 лесной пожар на площади 131,64 га, 90% пожаров ликвидировали в течение первых суток. В недавней беседе с «РБК-Пермь» Олег Солонцов отметил, что основными причинами пожаров являются грозовые разряды и переход огня с сопредельных территорий других регионов.
За пожарной обстановкой на территории более 5 млн га леса с вышек сотовой связи следят 70 видеокамер системы «Лесохранитель», еще на 8 млн га мониторинг проводят три самолета лесоохраны, 100% территории — с помощью космических систем наблюдения.
На территории Пермского края с 20 апреля начался пожароопасный сезон. Возникновение наибольшей пожарной опасности прогнозируют в южной части Прикамья.