В лесах Пермского края введут особый противопожарный режим

По его словам, пожароопасный сезон в лесах по югу Пермского края ввели 20 апреля, по северу — 27 апреля этого года. Особый противопожарный режим введут из-за наступления в ближайшее время сухой и жаркой погоды с температурой воздуха выше +30 градусов.