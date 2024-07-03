Повезло, что меня выгнали из театра: актер Николай Шрайбер никогда не стремился стать артистом

— Было, конечно. Но меня не взяли. На самом деле мне очень повезло, что так произошло. Москва бы меня съела. Я поступил в театральное училище в Ярославле. Когда оказался на втором курсе, начал постоянно играть в местном театре, так как там не хватало молодых артистов. Благодаря этому я набрался много опыта. Потом мне повезло проработать с нашей труппой последующие 15 лет. А затем мне снова повезло — из театра меня выгнали, тогда я сосредоточился на кино, стал активно пробовать себя в новой сфере.