Повезло, что меня выгнали из театра: актер Николай Шрайбер никогда не стремился стать артистом

Российский исторический сериал «Плевако» выйдет на экраны уже в следующем сезоне. Эта лента создана по мотивам реальной истории об известном русском адвокате Федоре Плевако. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем одной из главных ролей Николаем Шрайбером.
— Николай, до выхода фильма или сериала с вашим участием вы часто отказываетесь рассказывать о своем персонаже. Почему так?
— Все для того, чтобы не навязывать зрителю свое мнение. Желание узнавать что-то новое должно исходить от человека, как от ребенка, поэтому мы не «ставим его перед фактом», объясняя, какой будет персонаж. Нужно пробуждать любознательность, а не «впихивать» свое видение в головы людей.
— Насколько вам интересно участвовать в исторических проектах?
— На самом деле очень! Когда ты работаешь в современном проекте, у тебя нет проблем ни с общением, ни с костюмами, ни с какими-то другими основами. Ты знаешь, как все происходит. А вот когда мы говорим об историческом… В таком проекте тратится огромное количество энергии на корректное ношение костюма: на жилеточку, часы, перстни, трость, на работу с предметами, правильную осанку… В этом разбираться очень интересно.
— А что делать, если зритель уверяет, что весь этот образ и антураж неправильны?
Режиссер Филипп Гуревич: Искусство помогает изжить психологические травмы.
— Есть определенный тип людей, которые, что им ни покажи, обязательно скажут, что все не так. И они имеют право на это. Да, в современном кинематографе много неисторичного. Однако надо понимать, что мы представляем художественное видение того времени. Мы стараемся сосредоточиться в первую очередь на мыслях, эмоциях, желаниях и истории человека.
— Расскажите, как вы решили стать актером.
Я не решал. Это произошло так, как будто кто-то решил это за меня. Моя основная школа, в которую я ходил, вдруг стала лицеем искусств. Надо было выбрать направление, и самым легким мне показалось театральное. Произошло это, когда мне было 12−13 лет. Потом, кстати, меня оттуда выгнали. И я поступил в Тульский областной колледж культуры и искусства. В это время режиссер Владимир Шинкарев набирал курс молодых специалистов при Театре юного зрителя. Он учил нас в колледже, а еще мы параллельно играли в ТЮЗе.
— А у вас не было желания поступать в вуз в столице?
— Было, конечно. Но меня не взяли. На самом деле мне очень повезло, что так произошло. Москва бы меня съела. Я поступил в театральное училище в Ярославле. Когда оказался на втором курсе, начал постоянно играть в местном театре, так как там не хватало молодых артистов. Благодаря этому я набрался много опыта. Потом мне повезло проработать с нашей труппой последующие 15 лет. А затем мне снова повезло — из театра меня выгнали, тогда я сосредоточился на кино, стал активно пробовать себя в новой сфере.
«Первым делом думаю о семье»: актер Вячеслав Чепурченко стал ответственным отцом.
— Постоянные переезды из города в город сильно на вас повлияли?
— Это интересно. Это жизнь, очень захватывающая штука.
Актер Николай Шрайбер родился 6 октября 1982 года в Туле. Получил среднее образование в местном лицее № 2. После окончания школы Шрайбер переехал в Ярославль и поступил в театральный институт, после которого с 2002 года стал работать в Театре имени Волкова. В 2007 году уроженец Тулы стал членом Союза театральных деятелей РФ.