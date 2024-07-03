Каждый может приблизить победу: Родион Газманов активно помогает участникам спецоперации

3 июля певец Родион Газманов отметит 43-й день рождения. Помимо концертов артист сегодня ведет активную волонтерскую деятельность. Так, на днях он посетил с гуманитарной миссией Донбасс. «Вечерняя Москва» побеседовала с певцом.
В акциях по помощи жителям новых территорий и бойцам специальной военной операции Родион Газманов принимает участие регулярно.
— Когда каждый из нас делает хотя бы небольшие шаги для того, чтобы бойцам на фронте было легче, — это приближает победу нашей страны, — говорит «Вечерке» Родион.
Так, одной из последних акций, в которой принял участие певец, стала «Русская книга для Новороссии».
— Мы вместе с жителями столичных районов Тропарево, Раменки и Проспект Вернадского в начале июня собирали книги из частных библиотек для того, чтобы отправить в Новороссию, — рассказывает «ВМ» певец. — В этот раз посылка была в Херсонскую область. В нее вошло более трех тысяч русских книг.
Также в июне певец посетил единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.
— Там я посмотрел, ознакомился с тем, как ребятам оказывают помощь, как проходит их адаптация к мирным условиям, — отмечает Родион Газманов. — Стоит отметить, что меня очень впечатлили технологическое обустройство центра, дизайн его помещений. В этом центре все сделано для того, чтобы люди, обратившиеся за помощью, чувствовали себя максимально комфортно.
По словам Газманова, такие учреждения сегодня созданы не просто ради пользы обществу.
— Они необходимы и важны. Потому что ребят нужно возвращать к нормальной жизни, — рассуждает певец. — Им нужно помогать: начиная от адаптации, поиска работы на гражданке и заканчивая консультациями психологов.
Энергии Родиона Газманова хватает как на волонтерскую, так и на профессиональную сферы. Например, даже свой день рождения певец планирует отметить на сцене. По его словам, концерты в этот праздник уже стали доброй традицией для артиста.
— Я считаю, что свой год нужно начинать в работе. Это дает определенный заряд. Наверное, даже как-то настраивает на работу, — признается певец. — Думаю, что если человек любит то, чем занимается, и действительно фанатеет от своей работы, то такой трудовой день будет праздником.
Вадим Горжанкин, продюсер:
— Присутствие звезд в зоне спецоперации всегда положительно влияет не только на бойцов, но и население, которое в конечном счете также начинает помогать Российской армии. Есть две основные причины, которые привлекают артистов на СВО: личная позиция и общий тренд. То есть кто-то оказывает помощь искренне, а кто-то хочет прокормиться за этот счет.