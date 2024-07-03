Каждый может приблизить победу: Родион Газманов активно помогает участникам спецоперации

— Там я посмотрел, ознакомился с тем, как ребятам оказывают помощь, как проходит их адаптация к мирным условиям, — отмечает Родион Газманов. — Стоит отметить, что меня очень впечатлили технологическое обустройство центра, дизайн его помещений. В этом центре все сделано для того, чтобы люди, обратившиеся за помощью, чувствовали себя максимально комфортно.