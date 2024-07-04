Дмитрий Махонин принял участие в оргкомитете по проведению в России Года семьи

Дмитрий Махонин принял участие в оргкомитете по проведению Года семьи в России. Глава региона познакомил с опытом формирования событийной линейки в Пермском крае. Заседание провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Участники оргкомитета обсудили результаты работы за прошедшие шесть месяцев. Главной задачей объявленного президентом страны тематического года является создание комфортных условий для создания семьи и рождения детей. Системная работа федеральными и региональными органами исполнительной власти должна продолжиться и по завершению Года семьи.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе заседания оргкомитета рассказал о мерах социальной поддержки, инициативах в сфере образования, о развитии инфраструктуры в регионе. Региональный оргкомитет принял к реализации 178 значимых мероприятий, из которых более 50 — федерального уровня. Все события проходят под общим слоганом «Когда мы вместе — все реально!». Более 70 событий уже состоялись в первом полугодии, на лето запланировали еще более насыщенную событийную линейку.
«Мы комплексно подходим к реализации мер социальной поддержки семей с детьми. В Пермском крае действуют более 40 мер социальной поддержки для 40% таких семей. Их действие не ограничено Годом семьи. Принимаем меры по снижению числа малоимущих семей, за четыре года их количество сократилось в пять раз. Прикамье — единственный регион России, который выплачивает материальную поддержку по региональной жилищной программе “Молодая семья” за счет средств краевого бюджета», — сообщил участникам оргкомитета Дмитрий Махонин.
Практики Пермского края оказались в числе лучших и интересных в стране.
По итогам обсуждений Татьяна Голикова поручила собрать лучшие практики, которые необходимо реализовывать на постоянной основе. На выставке-форуме «Россия» 4 июля представят национальный проект «Семья», его реализация стартует с 1 января 2025 года.