Дмитрий Махонин принял участие в оргкомитете по проведению в России Года семьи

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе заседания оргкомитета рассказал о мерах социальной поддержки, инициативах в сфере образования, о развитии инфраструктуры в регионе. Региональный оргкомитет принял к реализации 178 значимых мероприятий, из которых более 50 — федерального уровня. Все события проходят под общим слоганом «Когда мы вместе — все реально!». Более 70 событий уже состоялись в первом полугодии, на лето запланировали еще более насыщенную событийную линейку.