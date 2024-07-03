Число мигрантов, не сдавших в РФ экзамен по русскому, выросло с 3% до 30%

В свою очередь, по информации ТАСС, доля несдавших экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России для получения разрешения на работу или проживание в стране за тот же период увеличилась почти в 10 раз.
В пресс-службе Минобрнауки напомнили, что глава ведомства Валерий Фальков в апреле поручил руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, в связи с чем теперь экзамен сдают только на государственных площадках.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что требования на экзаменах по русскому языку для мигрантов, желающих получить разрешения на временное проживание или работу в РФ, должны быть такими же, как для выпускников 9 и 11 классов российских школ.
Музаев отметил, что в данном случае речи о предвзятом отношении к приезжим не идет: «Закон должен быть одинаков для всех».