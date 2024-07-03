На Кавказе выступили за повсеместный запрет никаба в России

3 июля носить никаб запретили в Дагестане. В муфтияте республики пояснили, что запрет будет носить временный характер. При этом там не пояснили, как долго будет длиться ограничение. Исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в беседе с «Лентой.ру» объяснил издание соответствующей фетвы. По его словам, несмотря на то, что этот документ носит неюридический характер, он обязателен для соблюдения всеми верующими. Те же жители республики, которые продолжат носить никаб, укажут тем самым на свою приверженность экстремистской идеологии, добавил Силантьев.