На стадионе «Юность» в Перми начали возведение новых трибун

В Перми на стадионе «Юность» приступили к монтажу опор для новых трибун. Строители продолжают возводить каркас административного здания, ведут работы по устройству труб для канала системы хладоснабжения. Следующим этапом масштабной реконструкции спортивного объекта на ул. Революции, 27 станет устройство основания основного овала и поля.
О ходе реконструкции «Юности» в своем телеграм-канале рассказал глав региона Дмитрий Махонин. Он отметил, что преображение стадиона власти региона ведут по краевой инфраструктурной программе «Пермь-300» и при поддержке Фонда социальных инициатив ПАО «Газпром». Работы стартовали в сентябре 2023 года, их выполняет ГК «Кинетика».
После реконструкции на стадионе «Юность» в Перми появится четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями, а также обновленной открытой ареной. Вместимость новых трибун составит 1,6 тыс. человек.
Площадь поля с искусственным покрытием составит 5,9 тыс. кв. м. Летом здесь будут заниматься хоккеем на траве, спортивным катанием на роликах, бегом и футболом.
В Перми на стадионе «Юность» начали строить административное здание. Сейчас на спортивном объекте ведется масштабная реконструкция.