На стадионе «Юность» в Перми начали возведение новых трибун

О ходе реконструкции «Юности» в своем телеграм-канале рассказал глав региона Дмитрий Махонин. Он отметил, что преображение стадиона власти региона ведут по краевой инфраструктурной программе «Пермь-300» и при поддержке Фонда социальных инициатив ПАО «Газпром». Работы стартовали в сентябре 2023 года, их выполняет ГК «Кинетика».