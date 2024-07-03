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Психотерапевт Пилоян рассказала, что скрывают в себе детские рисунки

Многие недооценивают творения детей, принимая их за ничего не значащие каракули. Тем временем, рисунки, через образы и символы открывают двери в бессознательный внутренний мир ребенка. Психотерапевт Анна Пилоян рассказала «Вечерней Москве» основные правила, которые помогут расшифровать значение детских рисунков.

Многие недооценивают творения детей, принимая их за ничего не значащие каракули. Тем временем, рисунки, через образы и символы открывают двери в бессознательный внутренний мир ребенка. Психотерапевт Анна Пилоян рассказала «Вечерней Москве» основные правила, которые помогут расшифровать значение детских рисунков.

По мнению эксперта, прежде всего важно понять, что рисунок — это частичка «Я» человека, проявленная на листе бумаги.

— Специалисты часто советуют анализ внутреннего состояния ребенка при помощи арт-терапии начинать с рисунка семьи. Я вам посоветую начать со свободного рисунка, так как не всегда ребенку актуальна семейная тематика. Нужно понимать, что человек до 21 года проходит семь возрастных кризисов, а у каждого кризиса свои акценты и ориентиры, поэтому их важнее рисовать ребенку и оценивать взрослому, — отметила Пилоян.

Почему важен возраст ребенка

Знакомясь с рисунком, важно учитывать возраст художника. При помощи творчества можно проследить умственное и психологическое развитие ребенка, сообщила психотерапевт:

До трех лет дети рисуют линии и круги. В три года дети приходят к пониманию целостности своей личности через «головоногов»: это когда тело и голова представлены единым кругом, к которому пририсовываются руки и ноги. Далее появляется гримаса. В четыре года круг заменяется двумя овалами все с теми же ручками и ножками. К пяти годам уже увидите полноценную голову, тело с руками и ногами. В шесть лет заметно проявляются нос, рот, пальцы. В семилетнем возрасте художника тщательно прорисовываются волосы, шея, одежда, появляется объем рук и ног за счет вторых линий. Дальнейшая детализация зависит от того, насколько увлечет живописное искусство ребенка. Как анализировать технику исполнения

По словам психотерапевта, имеет значение положение листа при рисовании:

Будьте на его стороне: что делать, если ребенок не умеет проигрывать и закатывает истерики.

— Если творение расположено горизонтально, то ребенок осознает происходящее с ним, если вертикально, то у него есть вопросы и недопонимая, некая неопределенность, которая может его отвлекать от всего остального. Важно обращать внимание на размеры рисунка относительно листа: чем он больше, тем увереннее ребенок.

Особое внимание в анализе рисунка уделяется нажиму на карандаш, подчеркнула Пилоян:

Дети эмоционально чувствительные, быстроутомляемые, астеничные обычно слабо нажимают на карандаш. Сильно нажимают активные, импульсивные и требующие внимания. У того, кому свойственна частая смена настроения, рисунок будет выполнен разными нажимами на карандаш.

— Также на нажим влияет и тема рисунка, насколько она важна и актуальна для ребенка. Так, порой даже отрицательные темы нормальны. Например, прорисовывать страхи в эмоциональный кризис пяти-семи лет даже полезно. Провокационные рисунки в первом подростковом возрасте тоже ожидаемы, — заметила эксперт.

Важно обращать внимание на образы рисунка и их символы, продолжила психотерапевт:

цветок в вазе расскажет вам про отношения мамы с ребенком и его готовность к социальной адаптации;дерево — про семью;лес — про социум;солнце — про то, что заряжает ребенка;облака — о мечтах;горы — о целях;звезда — о восприятии ребенком самого себя.

— Символов много, и ребенок сам бессознательно выберет то, что ему важно проработать именно сейчас, — уточнила Пилоян.

Как быть счастливой, если детство оставило свой тяжелый след.

Как анализировать цвета рисунка

В основном дети задействуют пять-шесть цветов при сотворении своего рисунка, рассказала психотерапевт. Это позволяет заявить о нормальном уровне эмоционального развития. Больше цветов используют чувствительные творческие личности. Если рисунок создан только при помощи одного-двух цветов ребенком старше трех-четырех лет, то это может указывать на отрицательные эмоции и состояния:

синий — страх, тревога;красный — гнев, злость;черный — гнев и страх из-за нарушения границ и неуверенности;фиолетовый — депрессия;серый — усталость, недостаток положительных эмоций.

А вот некоторые значения цветовой палитры бессознательного:

белый — начало, обнуление;зеленый — начало, рождение какой-то деятельности, деньги;голубой — спокойствие через остановку, холодный рассудок, потребность в удовлетворении;синий — покой, безопасность, уверенность, самоанализ;фиолетовый — фантазия, интуиция, эмоциональная и интеллектуальная незрелость, порой обозначает депрессию;красный — сила воли, эксцентричность, направленность вовне, агрессия, опасность, активность, переизбыток энергии, привлечение внимания;оранжевый — задержка энергии после или перед энергозатратным этапом жизни;желтый — оптимистический характер, положительные эмоции, любознательность;розовый — расслабление, успокоение, вдохновение;коричневый — материнский цвет, чувственная опора ощущений;черный — усиление границ, подавленность, протест, потребность в изменениях;серый — усталость, безразличие, отстраненность, отсутствие сил.

— Если мы разделим лист на три части по вертикали и на три части по горизонтали, то: по вертикали слева направо находятся прошлое, настоящее и будущее художника, а по горизонтали сверху вниз — ментальный, эмоциональный и рациональный уровни восприятия, — добавила Пилоян.