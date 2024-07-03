Психотерапевт Пилоян рассказала, что скрывают в себе детские рисунки

— Специалисты часто советуют анализ внутреннего состояния ребенка при помощи арт-терапии начинать с рисунка семьи. Я вам посоветую начать со свободного рисунка, так как не всегда ребенку актуальна семейная тематика. Нужно понимать, что человек до 21 года проходит семь возрастных кризисов, а у каждого кризиса свои акценты и ориентиры, поэтому их важнее рисовать ребенку и оценивать взрослому, — отметила Пилоян.

До трех лет дети рисуют линии и круги. В три года дети приходят к пониманию целостности своей личности через «головоногов»: это когда тело и голова представлены единым кругом, к которому пририсовываются руки и ноги. Далее появляется гримаса. В четыре года круг заменяется двумя овалами все с теми же ручками и ножками. К пяти годам уже увидите полноценную голову, тело с руками и ногами. В шесть лет заметно проявляются нос, рот, пальцы. В семилетнем возрасте художника тщательно прорисовываются волосы, шея, одежда, появляется объем рук и ног за счет вторых линий. Дальнейшая детализация зависит от того, насколько увлечет живописное искусство ребенка. Как анализировать технику исполнения