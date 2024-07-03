Психотерапевт Пилоян рассказала, что скрывают в себе детские рисунки

Многие недооценивают творения детей, принимая их за ничего не значащие каракули. Тем временем, рисунки, через образы и символы открывают двери в бессознательный внутренний мир ребенка. Психотерапевт Анна Пилоян рассказала «Вечерней Москве» основные правила, которые помогут расшифровать значение детских рисунков.
По мнению эксперта, прежде всего важно понять, что рисунок — это частичка «Я» человека, проявленная на листе бумаги.
— Специалисты часто советуют анализ внутреннего состояния ребенка при помощи арт-терапии начинать с рисунка семьи. Я вам посоветую начать со свободного рисунка, так как не всегда ребенку актуальна семейная тематика. Нужно понимать, что человек до 21 года проходит семь возрастных кризисов, а у каждого кризиса свои акценты и ориентиры, поэтому их важнее рисовать ребенку и оценивать взрослому, — отметила Пилоян.
Знакомясь с рисунком, важно учитывать возраст художника. При помощи творчества можно проследить умственное и психологическое развитие ребенка, сообщила психотерапевт:
По словам психотерапевта, имеет значение положение листа при рисовании:
Будьте на его стороне: что делать, если ребенок не умеет проигрывать и закатывает истерики.
— Если творение расположено горизонтально, то ребенок осознает происходящее с ним, если вертикально, то у него есть вопросы и недопонимая, некая неопределенность, которая может его отвлекать от всего остального. Важно обращать внимание на размеры рисунка относительно листа: чем он больше, тем увереннее ребенок.
Особое внимание в анализе рисунка уделяется нажиму на карандаш, подчеркнула Пилоян:
— Также на нажим влияет и тема рисунка, насколько она важна и актуальна для ребенка. Так, порой даже отрицательные темы нормальны. Например, прорисовывать страхи в эмоциональный кризис пяти-семи лет даже полезно. Провокационные рисунки в первом подростковом возрасте тоже ожидаемы, — заметила эксперт.
Важно обращать внимание на образы рисунка и их символы, продолжила психотерапевт:
— Символов много, и ребенок сам бессознательно выберет то, что ему важно проработать именно сейчас, — уточнила Пилоян.
Как быть счастливой, если детство оставило свой тяжелый след.
В основном дети задействуют пять-шесть цветов при сотворении своего рисунка, рассказала психотерапевт. Это позволяет заявить о нормальном уровне эмоционального развития. Больше цветов используют чувствительные творческие личности. Если рисунок создан только при помощи одного-двух цветов ребенком старше трех-четырех лет, то это может указывать на отрицательные эмоции и состояния:
А вот некоторые значения цветовой палитры бессознательного:
— Если мы разделим лист на три части по вертикали и на три части по горизонтали, то: по вертикали слева направо находятся прошлое, настоящее и будущее художника, а по горизонтали сверху вниз — ментальный, эмоциональный и рациональный уровни восприятия, — добавила Пилоян.