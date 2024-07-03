В Екатеринбурге построят вторую очередь кампуса УрФУ

Планируется завершить утепление теплового контура на всех объектах к началу нового отопительного сезона. Более 700 человек работают на строительных площадках, и строительство ведется строго по графику. Планируется, что все эти объекты будут завершены и переданы в эксплуатацию одновременно, в ноябре 2025 года.