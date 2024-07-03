В Екатеринбурге построят вторую очередь кампуса УрФУ

Кампус создают в рамках национального проекта «Наука и университеты» по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.
— Учиться в этих трех корпусах будут порядка девяти тысяч студентов, общая площадь составляет 100 тысяч квадратных метров. На объектах завершены работы по устройству фундамента, возводятся монолитные конструкции второго, третьего и четвертого этажей, — поделился Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент».
По его словам, работы по утеплению фасада и кровли здания Института радиоэлектроники и информационных технологий уже начались, а также началось благоустройство территории на площадке СУНЦа.
Планируется завершить утепление теплового контура на всех объектах к началу нового отопительного сезона. Более 700 человек работают на строительных площадках, и строительство ведется строго по графику. Планируется, что все эти объекты будут завершены и переданы в эксплуатацию одновременно, в ноябре 2025 года.