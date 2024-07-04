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В здании постройки 19-го века на «Заводе Шпагина» разместят кафе

Историческое здание будет находиться рядом с новой художественной галереей.

Источник: Соцсети

На территории «Завода Шпагина» в Перми близится к завершению строительство нового здания Пермской художественной галереи. Пространство рядом с ним планируют наполнить другими объектами.

Об одном из проектов в своем телеграм-канале рассказал советник губернатора Пермского края Павел Черепанов. По его словам, в одном из литеров пространства разместят кафе.

«В здании 19-го века планируют сохранить исторические элементы. Посмотрите на металлические конструкции и клепки 1875 года!», — пишет советник главы региона.

Строительство нового здания Пермской галереи завершат в конце весны 2024 года. Выполнение строительных работ идет в соответствии с установленным графиком.

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