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Концентрация пыльцы в воздухе выросла из-за жары в Нижегородской области

Через две недели в регионе начнется сезон пыления полыни, а вместе с тем закончится с сезон пыления липы.

Источник: РИА "Новости"

Содержание пыльцы в воздухе выросло из-за установившейся жары в Нижегородской области. Об этом рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Со слов нижегородских аллергологов, через две недели в регионе начнется сезон пыления полыни, а вместе с тем закончится с сезон пыления липы.

При этом пыльцу продолжают выделять щавель, подорожник и крапива.

В целом общее содержание пыльцы в воздухе в Нижегородской области находится на среднем уровне.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сильную жару прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде на этой неделе.

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