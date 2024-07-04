Концентрация пыльцы в воздухе выросла из-за жары в Нижегородской области

Содержание пыльцы в воздухе выросло из-за установившейся жары в Нижегородской области. Об этом рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Со слов нижегородских аллергологов, через две недели в регионе начнется сезон пыления полыни, а вместе с тем закончится с сезон пыления липы.
При этом пыльцу продолжают выделять щавель, подорожник и крапива.
В целом общее содержание пыльцы в воздухе в Нижегородской области находится на среднем уровне.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сильную жару прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде на этой неделе.