Больше 20% выпускников школ Екатеринбурга планируют снова сдавать ЕГЭ

Напомним, в Екатеринбурге установлен рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ. Почти 60 выпускников смогли набрать максимальный балл за первые экзамены. Всего в Свердловской области максимальный балл получили 90 выпускников. Из них 57 в Екатеринбурге. Еще 700 работ были оценены на 80 и больше баллов.