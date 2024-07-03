Больше 20% выпускников школ Екатеринбурга планируют снова сдавать ЕГЭ

В 2024 году 1412 старшеклассников Екатеринбурга, что составляет 21% от общего числа выпускников 11 классов, планируют пройти пересдачу ЕГЭ 4 и 5 июля по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
— На 4 июля уже подали заявки 944 человека. Обществознание будут сдавать 334 человека, русский язык — 126 человек, информатику — 317 человек, иностранный язык — 67 человек, химию — 93 человека, физику — 7 человек, — рассказали в мэрии города.
На 5 июля зарегистрировались 468 человек, среди которых 198 человек собираются сдавать математику на профильном уровне, 50 человек — базовый уровень по математике, 31 человек — историю, 25 человек — литературу, 3 человека — географию, 67 человек — устный иностранный язык, и 94 человека — биологию.
В каждом районе города Екатеринбурга будет открыто 15 пунктов проведения ЕГЭ для участников экзаменов.
Напомним, в Екатеринбурге установлен рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ. Почти 60 выпускников смогли набрать максимальный балл за первые экзамены. Всего в Свердловской области максимальный балл получили 90 выпускников. Из них 57 в Екатеринбурге. Еще 700 работ были оценены на 80 и больше баллов.