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В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекций

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму с начала лета увеличилось число вызовов «скорой» на случаи, связанные с травмами и острыми кишечными инфекциями. Об этом рассказали РИА Новости Крым в Министерстве здравоохранения республики.

Источник: РИА "Новости"

«В июне по сравнению с маем отмечается рост вызовов по травматизму (в мае обслужено 4 475 вызовов, в июне — 5 212), по острым кишечным инфекциям (в мае обслужено 1 003 вызова, в июне — 1 425)», — сообщают в Минздраве РК.

При этом, несмотря на жару, отмечается снижение количества вызов по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Так в мае в Крыму были обслужены 13 333 таких вызова, в июне — 12 947.

«В настоящее время значительного роста вызов в службу скорой медицинской помощи Крыма не фиксируется. В мае службой скорой медицинской помощи Крыма обслужены 42 315 вызовов, в июне — 42 375», — уточняют в Минздраве РК.

медицина