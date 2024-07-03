В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекций

«В июне по сравнению с маем отмечается рост вызовов по травматизму (в мае обслужено 4 475 вызовов, в июне — 5 212), по острым кишечным инфекциям (в мае обслужено 1 003 вызова, в июне — 1 425)», — сообщают в Минздраве РК.
При этом, несмотря на жару, отмечается снижение количества вызов по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Так в мае в Крыму были обслужены 13 333 таких вызова, в июне — 12 947.
«В настоящее время значительного роста вызов в службу скорой медицинской помощи Крыма не фиксируется. В мае службой скорой медицинской помощи Крыма обслужены 42 315 вызовов, в июне — 42 375», — уточняют в Минздраве РК.