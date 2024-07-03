В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекций

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму с начала лета увеличилось число вызовов «скорой» на случаи, связанные с травмами и острыми кишечными инфекциями. Об этом рассказали РИА Новости Крым в Министерстве здравоохранения республики.