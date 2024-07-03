ГП потребовала признать экстремистом владельца бренда водки «Столичная» Шефлера

Затем он переписал права на эти бренды на другую свою компанию — голландскую Spirits International (SPI Group). В 2002 году Счетная палата признала незаконной передачу прав на марки компании Шефлера. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. В 2020 году Верховный суд Нидерландов установил, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не SPI Group. В некоторых юрисдикциях разбирательства продолжаются.