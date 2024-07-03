В Ростове жители проголосовали за установку нового фонтана

По словам сити-менеджера, от жителей города поступили сотни писем и комментариев. Самыми популярными локациями стали Левенцовка, Платовский, парках «Дружба», им. А. Собино, им. Г. Плевен, на площади Карла Маркса, на проспекте Королева и другие.