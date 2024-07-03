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В Ростове жители проголосовали за установку нового фонтана

В Ростове жители Суворовского отправили наибольшее число голосов за установку нового фонтана.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону жители Суворовского отправили наибольшее число голосов за установку нового фонтана. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, от жителей города поступили сотни писем и комментариев. Самыми популярными локациями стали Левенцовка, Платовский, парках «Дружба», им. А. Собино, им. Г. Плевен, на площади Карла Маркса, на проспекте Королева и другие.

По результатам голосования, по 41% набрали локации в микрорайонах Суворовский и Левенцовский.

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