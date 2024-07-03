В Пермском крае ожидается тропическая жара до +35 градусов

На территории Пермского края с 4 по 6 июля ожидается рекордное повышение температуры воздуха, она поднимется до отметки +35 градусов.
По прогнозу Росгидромета, температура воздуха ночью 4 июля в Прикамье составит +15…+20 градусов, днем поднимется до +30…+35 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, гроза. В Перми ночью будет +17…+19 градусов, днем в пределах +32…+34 градусов.
«Наиболее вероятны грозы и шквалы во второй половине дня и вечером на крайнем севере Прикамья — в Гайнском, Чердынском и Красновишерском районах», — дополнили информацию в ГИС центре ПГНИУ.
В последующие двое суток, 5 и 6 июля, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет +16…+21 градусов, днем от +30 до +35 градусов.
В Пермском крае начало июля станет самым жарким за последние 36 лет. ГИС центр ПГНИУ прогнозирует жару на территории Прикамья в первую декаду июля.