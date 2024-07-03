Муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России

«Мы будем выносить фетву о запрете никаба. И пусть меня обливают грязью, истина одна, — заявил муфтий Дагестана Ахмад-Хаджи Абдуллаев 1 июля, выступая на встрече с главой республики Сергеем Меликовым. — Сегодня вечером или на днях полностью по нашему шариатскому решению запретим [никаб]. Если один человек хочет, чтобы на его жену не смотрели, пускай дома держит. Пока не будет полная тишина и спокойствие в регионе, мы эту фетву обратно не заберем».