Собянин предупредил москвичей об опасной погоде

«Уважаемые жители и гости нашего города! Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днём температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов… В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. <…> Пожалуйста, будьте аккуратны», — написал Собянин у себя в telegram-канале.