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Собянин предупредил москвичей об опасной погоде

В Москве ожидается крайне жаркая погода 4 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин предупредил москвичей о жаре.

В Москве ожидается крайне жаркая погода 4 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уважаемые жители и гости нашего города! Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днём температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов… В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. <…> Пожалуйста, будьте аккуратны», — написал Собянин у себя в telegram-канале.

Мэр порекомендовал москвичам старшего возраста, беременным женщинам и детям по возможности избегать выхода на улицу в четверг из-за жары. Он также отметил, что для облегчения условий в жару в столице организована раздача питьевой воды на ключевых транспортных узлах, включая некоторые станции метрополитена, МЦД, железнодорожные вокзалы и причалы.