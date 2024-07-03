Собянин предупредил москвичей об опасной погоде

Собянин предупредил москвичей о жаре.
В Москве ожидается крайне жаркая погода 4 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уважаемые жители и гости нашего города! Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днём температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов… В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. <…> Пожалуйста, будьте аккуратны», — написал Собянин у себя в telegram-канале.
Мэр порекомендовал москвичам старшего возраста, беременным женщинам и детям по возможности избегать выхода на улицу в четверг из-за жары. Он также отметил, что для облегчения условий в жару в столице организована раздача питьевой воды на ключевых транспортных узлах, включая некоторые станции метрополитена, МЦД, железнодорожные вокзалы и причалы.