Очереди на речные прогулки, плескания в фонтанах и поливка газонов: Как Нижний Новгород переживает аномальную жару

Погода подкинула нижегородцам очередное испытание — в городе установилась аномально жаркая погода. Днем столбики термометров поднимались до +35…+36 градусов. На солнце было еще жарче. Рассказываем, как справляется Нижний Новгород с аномальной температурой.
Большая часть нижегородцев предпочитают пережидать жару дома или в офисе возле кондиционеров. Те же, кто все-таки решился на прогулку, старались держаться поближе к фонтанам и набережным. К примеру, на Нижневолжской набережной сегодня было много желающих прокатиться на реке. На посадку даже образовались очереди. Такое же оживление царило возле ларьков с водой и автоматов с газировкой. Вдоль всей набережной буквально через каждые 10 метров стоят торговцы мороженым и холодной водой. Еще одним ходовым товаром в эти дни стали самые разнообразные шляпы и панами — оказаться сейчас на улице с непокрытой головой большое испытание для организма.
Еще одной точкой притяжения для нижегородцев стали фонтаны. Поплескаться в прохладной воде стремились и взрослые, и дети. Почти столько же внимания привлекали многочисленные зеленые скверы. Вместо раскаленного солнца большинство нижегородцев предпочитали отдыхать в тени.
Впрочем, в эти дни нелегко не только людям, но и животным. Чтобы облегчить жизнь своим питомцам, в зоопарке идут на самые разные хитрости. К примеру, крупным хищникам и приматам несколько раз в день выдают специальное угощение — фруктовый лед на основе компотов и натуральных йогуртов с добавлением ягод и фруктов. А вот в меню у тигров и волков появилось замороженное мясо — это помогает не допустить перегрева хищников.
Также в Нижнем Новгороде усилили поливку клумб и растений. Одновременно с этим как минимум трижды в день поливают городские дороги — раскаленный на солнце асфальт может попросту расплавиться.
— Мы усилили полив наших магистралей во избежание деформации асфальта, — рассказал заместитель главы городской администрации Антон Максимов. — Также проводим аэрацию: для этого поливомоечная техника перестраивается, направляя струи воды вверх, охлаждая таким образом воздух, чтобы нижегородцам было комфортнее находиться на улице. В этой работе задействовано до 55 единиц специализированной техники. Кроме того, мы проводим частичный полив и озелененных зон, чтобы уберечь газоны от высыхания.
В центре Нижнего Новгорода дороги, газоны, цветники, кустарники и деревья поливают каждое утро и вечер. Особое внимание уделяется общественным пространствам, детским площадкам и самым загруженным дорогам.
Такая аномально жаркая погода продержится в регионе как минимум сутки. А вот ближе к выходным начнет ослабевать.
— Будем кратковременное ослабление в выходные дни, но с начала недели по предварительным расчетам снова потеплеет +26…+31 градуса. Это жарко, но уже не опасное явление, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.
КСТАТИ
Ранее нижегородские медики рассказали, какие правила безопасности необходимо соблюдать в жару. Советами поделился главный редактор МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов:
— В эти дни особенно важно защищать голову от солнца, а желудок от чрезмерных перегрузок. Поэтому во время жары лучше есть утром и вечером, а вот днем давать организму разгрузку. Зато в течение всего дня нужно пить как можно больше воды. В жаркие дни нужно охлаждать основные точки пульса — шею, запястья, внутреннюю сторону локтей и коленей, лодыжек, бедер, подмышечные впадины. К ним можно приложить холодный компресс, а запястья поместить под струю холодной воды.