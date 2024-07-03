Очереди на речные прогулки, плескания в фонтанах и поливка газонов: Как Нижний Новгород переживает аномальную жару

Большая часть нижегородцев предпочитают пережидать жару дома или в офисе возле кондиционеров. Те же, кто все-таки решился на прогулку, старались держаться поближе к фонтанам и набережным. К примеру, на Нижневолжской набережной сегодня было много желающих прокатиться на реке. На посадку даже образовались очереди. Такое же оживление царило возле ларьков с водой и автоматов с газировкой. Вдоль всей набережной буквально через каждые 10 метров стоят торговцы мороженым и холодной водой. Еще одним ходовым товаром в эти дни стали самые разнообразные шляпы и панами — оказаться сейчас на улице с непокрытой головой большое испытание для организма.