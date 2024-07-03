Суд опроверг признание водочного бизнеса Шефлера экстремистским

Ранее появлялись сообщения о том, что Тамбовский районный суд арестовал имущество компании «Амбер Талвис» и других предприятий, связанных с Юрием Шефлером, по иску Генпрокуратуры. Однако суд лишь принял обеспечительные меры, наложив арест на имущество компаний в рамках исполнительного производства.