Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Ульянов день 4 июля, когда вспоминают влюбленных

Узнали приметы и запреты на 4 июля, когда отмечают Ульянов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 июля вспоминает святого Ульяна. В народе празднуют Ульянов день, когда принято говорить так: «Ульян Ульяну кличет». Все дело в том, что в названный день вспоминают предание о влюбленных, которые не могут встретиться друг с другом.

Что нельзя делать 4 июля

День не подходит для того, чтобы начинать новые дела, а также собираться в дорогу. Не стоит давать и брать взаймы. Запрещено опаздывать. Предки верили, что это может грозить сложностями и неприятностями. Супругам нельзя ругаться, так как будет сложно наладить отношения.

Что можно делать 4 июля

По традиции, с указанного дня повторно сеяли редиску. Кроме того, в Ульянов день собиралась цветки липы. Считается, что отвар из них ценится при простуде. Девушки с утра умывались росой, чтобы сохранить красоту.

Согласно приметам, на ливень с грозой указывает ночная роса, которая держится долгое время. В том случае, если листья папоротника закручиваются, то ждали хорошей погоды. Если же они развернулись, то пойдет дождь.

СНГ