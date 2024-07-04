Что можно и нельзя делать в Ульянов день 4 июля, когда вспоминают влюбленных

День не подходит для того, чтобы начинать новые дела, а также собираться в дорогу. Не стоит давать и брать взаймы. Запрещено опаздывать. Предки верили, что это может грозить сложностями и неприятностями. Супругам нельзя ругаться, так как будет сложно наладить отношения.