Что можно и нельзя делать в Ульянов день 4 июля, когда вспоминают влюбленных

Православная церковь 4 июля вспоминает святого Ульяна. В народе празднуют Ульянов день, когда принято говорить так: «Ульян Ульяну кличет». Все дело в том, что в названный день вспоминают предание о влюбленных, которые не могут встретиться друг с другом.
Что нельзя делать 4 июля
День не подходит для того, чтобы начинать новые дела, а также собираться в дорогу. Не стоит давать и брать взаймы. Запрещено опаздывать. Предки верили, что это может грозить сложностями и неприятностями. Супругам нельзя ругаться, так как будет сложно наладить отношения.
Что можно делать 4 июля
По традиции, с указанного дня повторно сеяли редиску. Кроме того, в Ульянов день собиралась цветки липы. Считается, что отвар из них ценится при простуде. Девушки с утра умывались росой, чтобы сохранить красоту.
Согласно приметам, на ливень с грозой указывает ночная роса, которая держится долгое время. В том случае, если листья папоротника закручиваются, то ждали хорошей погоды. Если же они развернулись, то пойдет дождь.