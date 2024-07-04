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Новый миллиардный курорт готовят в Приморье — что и где ждать

Проект включает множество этапов координации и разработки инфраструктуры.

Источник: PrimaMedia.ru

В Хасанском округе Приморья собираются построить 200 километров линий электропередач и подстанций мощностью 220 кВ для обеспечения будущего круглогодичного морского курорта. Об этом рассказала первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Проект, нацеленный на значительное развитие туристической отрасли края, включает множество этапов координации и разработки инфраструктуры. Отмечается, что комплексное создание инфраструктуры для курорта тесно связано с общим планом развития округа.

«К реализации вопросов подключены сам инвестор, муниципальные, региональные и федеральные органы исполнительной власти», — сообщила Вера Щербина.

Среди ключевых задач проекта — строительство 200 километров линий электропередач и подстанций мощностью 220 кВ для обеспечения курорта электричеством, а также создание системы водоснабжения, включая строительство водопровода, который может быть использован и другими потребителями на его маршруте.

Также планируется ремонт уже существующих и строительство новых дорог для обеспечения доступа к курорту, с возможным региональным финансированием и разработкой объездной трассы. Параллельно рассматриваются варианты морских пассажирских перевозок и синхронизация расписания поездов и муниципального транспорта для удобства туристов.

Отметим, ранее Вера Щербина рассказала, что в Приморье идёт подготовка к Восточному экономическому форуму (16+), который пройдет осенью этого года. Вице-губернатор поделилась планами организации первой панельной сессии региона на форуме, где будут обсуждаться вопросы туризма и развития Хасанского округа.

Напомним, что строительство курорта пройдёт поэтапно. К 2028 году планируется запуск первой очереди курорта, а к 2031 году он должен выйти на полную мощность. Всю инфраструктуру полностью обеспечат к этим срокам.

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