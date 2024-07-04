Москвичи и петербуржцы мечтают добираться до работы за полчаса

56% жителей Петербурга добираются до работы на общественном транспорте, а 32% — на автомобиле. За последние четыре года количество горожан, которые выбирают общественный транспорт, увеличилось на 5 п.п., а тех, кто ездит на работу на автомобиле, уменьшилось на 4 п.п. Однако это перераспределение не повлияло на время в пути: на общественном транспорте люди добираются до работы в среднем за час, а на машине — за 43 минуты.