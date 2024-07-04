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В Новосибирске цыгане выкупили целый этаж в новостройке

Они терроризируют остальных жителей.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске цыгане выкупили первый этаж в новостройке в ЖК «Галактика».

Они мешают жить остальным, постоянно шумят и устраивают алкогольные застолья на территории. Об этом сообщили жители дома на улице Николая Островского, 195/3. Как передает издание Сиб.фм, соседи не реагируют на замечания.

Охрана дома и полиция не приезжают на вызовы. Рядом расположена парикмахерская. По словам сотрудников, цыгане постоянно заходят в салон, пьют воду из кулера и забирают конфеты.

Во дворе они пытаются продать людям самодельные браслеты. Дети забирают у малышей игрушки.

Новосибирцы ничего не могут сделать, так как собственники имеют полное право находиться на территории.

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