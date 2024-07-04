ФСБ задержала попавшего под санкции США полковника ВДВ Артема Городилова

Городилова арестовали в Рязани, после чего он был доставлен в Москву и передан в ведение Главного военного следственного управления Следственного комитета. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По данным издания, в материалах дела он обозначен как подозреваемый.