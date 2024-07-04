Что произошло в Хабаровском крае к утру 4 июля

Суд в Хабаровске вынес приговор участникам ОПГ «Спортики», которые избивали и похищали людей по заказу криминальных боссов. Группа занималась устрашением дилеров, которые ненадлежащим образом выполняли работу по сбыту наркотиков. Преступники грабили жертв, отбирали документы, похищали их и избивали. Они снимали свои преступления на видео, чтобы отчитаться перед организатором, и получали деньги за это.
В Хабаровске мужчина, не имеющий отношения к правоохранительным органам, надел полицейскую форму и устроил драку на местной базе. Видео инцидента распространилось в Сети. В настоящее время проводится проверка, и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
2 июля в Хабаровском крае произошел несчастный случай со смертельным исходом во время сбора сена. 58-летний мужчина выпал из кабины трактора, оснащенного установкой для сбора сена, и попал под нее. Тракторист погиб до прибытия помощи. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.