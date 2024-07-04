Что произошло в Хабаровском крае к утру 4 июля

Суд в Хабаровске вынес приговор участникам ОПГ «Спортики», которые избивали и похищали людей по заказу криминальных боссов. Группа занималась устрашением дилеров, которые ненадлежащим образом выполняли работу по сбыту наркотиков. Преступники грабили жертв, отбирали документы, похищали их и избивали. Они снимали свои преступления на видео, чтобы отчитаться перед организатором, и получали деньги за это.