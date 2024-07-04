Комбрига ВДВ из Приморья задержали и доставили в Москву — «Коммерсантъ»

Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, сообщает «Коммерсантъ» (18+) со ссылкой на источник. Гвардии полковника подозревают в мошенничестве. Офицер находится под санкциями США и других стран.
Сотрудники ФСБ задержали гвардии полковника в Рязани, а затем доставили в Москву, передав представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, в производстве которых находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В материалах расследования он числится подозреваемым.
«Ожидается, что после проведения следственных действий 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — сказал собеседник «Ъ».
Артем Городилов окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и Общевойсковую академию вооруженных сил имени М. В. Фрунзе. Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Являлся начальником штаба, а затем, с 2019 года, командиром 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского. В 2021 году это подразделение было признано лучшим полком в ВДВ. В апреле 2022 года сообщалось, что за бои в Киевской области указом министра обороны Артему Городилову было досрочно присвоено воинское звание «гвардии полковник». Позже он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае в телевизионных сюжетах его называли командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске.
По сведениями СМИ, в уголовном деле гвардии полковник проходит как командир десантно-штурмового полка. Отметим, что 83-я десантно-штурмовая бригада сейчас решает боевые задачи в зоне специальной военной операции. Ее активность не раз упоминалась в речах первых лиц Приморья.