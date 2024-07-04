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Барецкий заявил о риске развода Пугачевой и Галкина*

Певица Алла Пугачева перестала общаться с семьей из-за разлада с мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Семейный конфликт звездной пары, покинувших Россию, теперь провоцирует множество юридических вопросов. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий.

Барецкий: У Пугачевой произошел разлад с мужем-юмористом.

Певица Алла Пугачева перестала общаться с семьей из-за разлада с мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Семейный конфликт звездной пары, покинувших Россию, теперь провоцирует множество юридических вопросов. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий.

«На фоне семейного конфликта Пугачевой и Галкина может возникнуть большое количество юридических вопросов. Пугачева там инициатор этого всего, Галкин препятствует. Там такое семейное болото», — рассказал Барецкий изданию NEWS.

Шоумен отметил, что в семье Пугачевой все настроены против возможного развода звездной пары. Но при этом Алле Борисовне обидно, что нет поддержки от близких.

Сама Пугачева ранее говорила, что Галкин стал тем человеком, рядом с которым она обрела гармонию. В 2011 году пара официально зарегистрировала свой брак. Супруги воспитывают двоих детей, дочь Лизу и сына Гарри.