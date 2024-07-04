На Дальнем Востоке ожидают штормовой ветер

Спасатели отмечают, что на Камчатке сохраняется повышенная вероятность подтопления низин в населенных пунктах Соболевского района. Осадки до 30 миллиметров, сильный ветер и туман также ожидаются на территории Сибирского федерального округа, за исключением Новосибирской, Омской и Томской областей.