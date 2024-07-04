На Дальнем Востоке ожидают штормовой ветер

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сильные осадки и штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду прогнозируются на этой неделе на территории трех регионов Дальневосточного федерального округа страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«В Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях прогнозируются сильные осадки до 70 миллиметров и сильный ветер до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Спасатели отмечают, что на Камчатке сохраняется повышенная вероятность подтопления низин в населенных пунктах Соболевского района. Осадки до 30 миллиметров, сильный ветер и туман также ожидаются на территории Сибирского федерального округа, за исключением Новосибирской, Омской и Томской областей.