Как не стать жертвой молнии в сезон гроз в Хабаровске

В Хабаровском крае в этом году грозы просто грандиозные! Горожане любуются молниями, стараются сделать классные снимки, иногда забывая, что это природное явление не только завораживающе красиво, но и смертельно опасно. ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывает, как избежать не попасть под удар молнии, если вы оказались на улице во время грозы.
Спрогнозировать, куда и в какой момент ударит молния, невозможно, но в ряде случаев вероятность попадания разряда в человека наиболее высока, поэтому важно знать правила безопасного поведения в грозу.
Одно из них — нельзя стоять на открытом пространстве (площадь, поляна, футбольное поле), риск особенно возрастает, если поле намокло от дождя.
Нельзя во время грозы стоять возле деревьев или обособленно расположенных объектов (стог сена, одиноко стоящее высотное здание). Молния при ударе создает короткое замыкание, что может привести к пожару. Кстати, некоторые деревья — дуб, сосна, ель по своим свойствам притягивают молнии. Прятаться под высокими деревьями также не рекомендуют, вероятность попадания молнии в дерево прямо пропорциональна его высоте.
Купаться во время грозы опасно для жизни. Всем известно, что вода хорошо проводит электричество. Поэтому нельзя в ванной разговаривать по телефону, подключенному к электросети, и находиться в воде, когда сверкают молнии.
Окна во время грозы лучше закрыть, электроприборы отключить. Если дом не оснащен громоотводом, молния может ударить в антенну и вызвать короткое замыкание, создавая опасность возгорания. В городе постарайтесь укрыться в магазине или доме. За городом не ложитесь на землю. Сядьте на корточки в ложбинке, канавке, овраге, обхватив ноги руками и максимально пригнув голову. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.
Представители МЧС отметили, что от удара молнии люди страдают редко, а последние пять лет такие происшествия в их базах не были зарегистрированы. Тем не менее, забывать об опасности этого природного явления не стоит.
Многие хабаровчане помнят, трагедию 2009 года, когда в результате удара молнии погиб подросток, а еще десять пострадали. Футболисты уже уходили со стадиона, когда в одного из них попала молния. Школьник погиб на месте.