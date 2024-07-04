Как не стать жертвой молнии в сезон гроз в Хабаровске



Купаться во время грозы опасно для жизни. Всем известно, что вода хорошо проводит электричество. Поэтому нельзя в ванной разговаривать по телефону, подключенному к электросети, и находиться в воде, когда сверкают молнии.





Окна во время грозы лучше закрыть, электроприборы отключить. Если дом не оснащен громоотводом, молния может ударить в антенну и вызвать короткое замыкание, создавая опасность возгорания. В городе постарайтесь укрыться в магазине или доме. За городом не ложитесь на землю. Сядьте на корточки в ложбинке, канавке, овраге, обхватив ноги руками и максимально пригнув голову. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.



Представители МЧС отметили, что от удара молнии люди страдают редко, а последние пять лет такие происшествия в их базах не были зарегистрированы. Тем не менее, забывать об опасности этого природного явления не стоит.



Многие хабаровчане помнят, трагедию 2009 года, когда в результате удара молнии погиб подросток, а еще десять пострадали. Футболисты уже уходили со стадиона, когда в одного из них попала молния. Школьник погиб на месте.