Нутрициолог назвал продукты, которые стоит есть в жару

В беседе с Медикфорумом Строков подчеркнул, что в жару необходимо избегать тяжелых, жирных и жареных продуктов, которые могут утяжелить пищеварение и ухудшить самочувствие.
Вот несколько рекомендуемых продуктов для летнего времени.
Фрукты с высоким содержанием воды: арбузы, дыни, огурцы, персики и апельсины помогают поддерживать гидратацию благодаря высокому содержанию воды.
Зелень и овощи: листовые овощи, такие как шпинат и салат, а также помидоры и сельдерей, являются легкими и богатыми питательными веществами.
Йогурт и кефир: эти продукты не только охлаждают, но и содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника.
Морепродукты: легкие и легкоусвояемые виды белка, такие как рыба и морепродукты, идеально подходят для летних блюд.
Крупы и цельнозерновые продукты: киноа, булгур и другие цельнозерновые каши содержат сложные углеводы, которые обеспечивают устойчивый уровень энергии без перегрузки организма.
Смузи и фруктовые коктейли: они не только освежают, но и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами.
Орехи и семена: небольшие порции орехов и семян, такие как миндаль и семена чиа, предоставляют полезные жиры и белок.
Холодные супы: окрошка и гаспачо являются отличным выбором для летнего обеда, обеспечивая гидратацию и легкость.
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