В России готовят скидки на оплату штрафов за парковку

Ранее в Москве изменился максимальный часовой тариф на парковку в дневное время на 31-й улице, где, несмотря на высокие ставки, отсутствуют свободные места. Это затронет около 1% самых загруженных платных парковочных зон в центре города, включая улицы Ильинка, Петровка, Солянка и Неглинная. Причиной сложившейся ситуации являются популярные рестораны, бизнес-центры и достопримечательности, привлекающие большое количество автомобилистов. Москвичи, проживающие на этих улицах, испытывают сложности с парковкой у собственного дома из-за постоянно занятых мест.