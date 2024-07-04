Тепловой удар: симптомы, как лечить и предотвратить

Во-первых, следует избегать длительного нахождения на улице в солнечную погоду. Прогулки на свежем воздухе лучше перенести на вечер или раннее утро, а с 10:00 до 16:00 по возможности находиться в тени. Также следует свести к минимуму физические нагрузки в дневное время, а водителям — отказаться от дальних поездок.