Врач-дерматолог раскрыла опасный способ загорать, который провоцирует рак кожи

Рак кожи также могут вызвать таблетки для загара, содержащие кантаксантин. Они делают кожу еще более чувствительной к солнечному свету, делая ее более восприимчивой к солнечным ожогам и потенциально — к онкологии. Кроме того, использование таких таблеток может привести к неожиданным изменениям цвета кожи, включая оранжевые или даже пурпурные оттенки.