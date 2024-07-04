Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус из Академгородка в Толмачёво запустили в Новосибирске

Цена билета: 70 рублей.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Новосибирске на линию вышел новый автобус № 108. Он курсирует по маршруту «Цветной проезд» — «Аэропорт Толмачёво». Об этом рассказали в городской мэрии.

Запланировано, что на маршрут будут выходить 2 автобуса с интервалом 1 час. Цена одного билета должна составить 70 рублей.

Напомним, прежде из Академгородка в Толмачёво можно было за 150 рублей уехать на автобусе № 308. Но в 2021 году его отменили. На встрече с молодыми учёными в 2023-м губернатор Андрей Травников поручил возобновить движение общественного транспорта по данному маршруту.