Автобус из Академгородка в Толмачёво запустили в Новосибирске

В Новосибирске на линию вышел новый автобус № 108. Он курсирует по маршруту «Цветной проезд» — «Аэропорт Толмачёво». Об этом рассказали в городской мэрии.
Запланировано, что на маршрут будут выходить 2 автобуса с интервалом 1 час. Цена одного билета должна составить 70 рублей.
Напомним, прежде из Академгородка в Толмачёво можно было за 150 рублей уехать на автобусе № 308. Но в 2021 году его отменили. На встрече с молодыми учёными в 2023-м губернатор Андрей Травников поручил возобновить движение общественного транспорта по данному маршруту.