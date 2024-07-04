Автобус из Академгородка в Толмачёво запустили в Новосибирске

Напомним, прежде из Академгородка в Толмачёво можно было за 150 рублей уехать на автобусе № 308. Но в 2021 году его отменили. На встрече с молодыми учёными в 2023-м губернатор Андрей Травников поручил возобновить движение общественного транспорта по данному маршруту.