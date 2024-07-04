16 июля Хабаровск останется без телерадиовещания на время профилактики

В Хабаровске 16 июля планируются перерывы в телерадиовещании, сообщает пресс-служба администрации города.
Причиной перерыва вещания станут профилактические работы РТРС «Дальневосточный РЦ».
С 08:00 до 17:00 по местному времени будут временно отключены передачи программ цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) и РТРС-2 (второй мультиплекс), а также радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».
Сотрудники РТРС советуют не изменять настройки телевизоров и радиоприемников на время отключений. После завершения профилактических работ вещание будет продолжено в обычном режиме.
Команда специалистов РТРС «Дальневосточный РЦ» работает на постоянной основе над обеспечением качественного вещания цифровых каналов и радиостанций в регионе. Профилактические работы, проводимые 16 июля, направлены на улучшение технического состояния оборудования и обеспечение бесперебойного вещания. Все мероприятия выполняются в строгом соответствии с установленными стандартами и требованиями.
Подробную информацию о графике перерывов можно узнать на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».