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16 июля Хабаровск останется без телерадиовещания на время профилактики

Профилактические работы РТРС: перерывы в вещании в Хабаровске.

Источник: Mail.ru

В Хабаровске 16 июля планируются перерывы в телерадиовещании, сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной перерыва вещания станут профилактические работы РТРС «Дальневосточный РЦ».

С 08:00 до 17:00 по местному времени будут временно отключены передачи программ цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) и РТРС-2 (второй мультиплекс), а также радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

Сотрудники РТРС советуют не изменять настройки телевизоров и радиоприемников на время отключений. После завершения профилактических работ вещание будет продолжено в обычном режиме.

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» приносит свои извинения за доставленные временные неудобства.

Команда специалистов РТРС «Дальневосточный РЦ» работает на постоянной основе над обеспечением качественного вещания цифровых каналов и радиостанций в регионе. Профилактические работы, проводимые 16 июля, направлены на улучшение технического состояния оборудования и обеспечение бесперебойного вещания. Все мероприятия выполняются в строгом соответствии с установленными стандартами и требованиями.

Подробную информацию о графике перерывов можно узнать на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».

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