16 июля Хабаровск останется без телерадиовещания на время профилактики

С 08:00 до 17:00 по местному времени будут временно отключены передачи программ цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) и РТРС-2 (второй мультиплекс), а также радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».