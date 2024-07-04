Проезжую часть улицы Линейной закрыли почти на три недели в Новосибирске

С 3 по 22 июля полностью перекрыли проезжую часть улицы Линейной возле здания № 88/1 и жилого дома № 90/2 на Красном проспекте. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
— Ограничение связано с проведением работ на теплотрассе. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения, — объяснили в пресс-службе.
Ранее мы писали, что власти планируют выделить 70 миллионов рублей на ремонт тротуаров Левого берега.
— В Ленинском районе работы ведутся на 12 объектах, на двух уже завершены, 11 тротуаров — это следующий этап, — писали в мэрии в мэрии.
Дорожники также приводят в порядок улицу Троллейную — участок от улицы Немировича-Данченко до остановки общественного транспорта «Кирзавод».