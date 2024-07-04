Автолюбители Хабаровска массово усложняют жизнь сами себе

С понедельника, 1 июля, в районе Дальневосточного управления гидрометцентра в Хабаровске полностью перекрыта для движения транспорта улица Ленина от Калинина до Фрунзе. Замена труб городских теплосетей продлится около полутора месяце, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Многие автолюбители не обратили внимание на предупреждения от городских властей и в начале рабочей недели устроили коллапс в центре столицы края: «пробки» достигали 8−9 баллов даже не в часы пик. Со временем водители разобрались с новой схемой движения и освоили альтернативные маршруты — тем не менее, затруднения на дорогах Хабаровска сохраняются,.
Многие улицы краевого центра не приспособлены к резко возросшему потоку машин. Также проблему усугубляет то, что целые полосы движения граждане используют в качестве парковки и даже стоянки для своих автомобилей, что еще больше усугубляет ситуацию — особенно это касается улиц Запарина, Дзержинского, Волочаевской и Уссурийского бульвара.
— В настоящее время Научный производственный центр организации дорожного движения производит регулировку режимов работы светофоров в соответственности с загруженностью на автодорогах. Также дополнительно расставлены знаки, запрещающие остановку автомобилей, чтобы освободить полосы движения, — сообщили в пресс-службе мэрии города Хабаровска. Автолюбители Хабаровска массово проигнорировали на установленные в новых точках знаки «Остановка запрещена» — так фактически трехполосный Уссурийский бульвар превращен в однополосный переулок. — С момента перекрытия улицы Ленина, то есть с 1 июля, за три дня за нарушения правил парковки эвакуировано 50 автомобилей. Это немного выше среднего, обычно эвакуируется порядка 11−15 автомобилей в день, — рассказали в пресс-службе хабаровской Госавтоинспекции.
Также там добавили, что 4 июля эвакуаторы продолжат работать в центре города и забирать машины, чьи владельцы нарушают правила стоянки.