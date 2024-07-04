Автолюбители Хабаровска массово усложняют жизнь сами себе

— В настоящее время Научный производственный центр организации дорожного движения производит регулировку режимов работы светофоров в соответственности с загруженностью на автодорогах. Также дополнительно расставлены знаки, запрещающие остановку автомобилей, чтобы освободить полосы движения, — сообщили в пресс-службе мэрии города Хабаровска. Автолюбители Хабаровска массово проигнорировали на установленные в новых точках знаки «Остановка запрещена» — так фактически трехполосный Уссурийский бульвар превращен в однополосный переулок. — С момента перекрытия улицы Ленина, то есть с 1 июля, за три дня за нарушения правил парковки эвакуировано 50 автомобилей. Это немного выше среднего, обычно эвакуируется порядка 11−15 автомобилей в день, — рассказали в пресс-службе хабаровской Госавтоинспекции.