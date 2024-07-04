Тайна мертвых чилимов: эксперт объяснил массовую гибель креветки в Приморье

Во Владивостоке, в районе Океанской на берег выбросило тысячи мертвых креветок. Кандидат биологических наук, корреспондент российской общественной экологической академии, директор «ДВМЭОО Зеленый крест» Константин Дроздов объяснил «Комсомолке» с чем это связано.
Такой объем мертвых морских существ, признается ученый, он видит впервые. Тем не менее все же велика вероятность, что дело не в отравлении токсичными веществами. Тогда на берег выбросило бы не только чилимов, но и других подводных обитателей, а также птиц. Так в чем же все-таки дело?
«Морские организмы менее устойчивы к резкому изменению условий внешней среды. Трепанги и ежи также гибнут, когда соленость воды меняется. А тут, оказывается, в июне у нас объем осадков оказался в три раза выше среднемесячного. Вода опреснилась, потеплел воздух, активно начал размножаться планктон. В итоге мы получаем снижение кислорода, резкие жаркие дни тоже сыграли свою роль. Несколько факторов привели к этой трагедии».
Но почему же креветок погибло так много? Специалист предположил, что креветка могла гибнуть на дне, но сильный ветер и течение выбросили чилимов массово на берег. Это достаточно обычное явление, хотя в этот раз людей напугало именно количество погибших креветок. Тем не менее Константин добавил, что исключать других версий нельзя, но они маловероятны. Отметим, что кадры с места событий мы опубликовали в нашем telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала, как волны прибили десятки тысяч дохлых рыб на северный берег Японии. Многие люди сопоставили такое количество потери биоресурсов со сбросом воды с АЭС «Фукусима-1». Специалисты брали пробы пищевых продуктов, воды, стройматериалов, почвы, радона и других необходимых объектов окружающей среды. Ни один из показателей не превысил допустимых значений.