Тайна мертвых чилимов: эксперт объяснил массовую гибель креветки в Приморье

Но почему же креветок погибло так много? Специалист предположил, что креветка могла гибнуть на дне, но сильный ветер и течение выбросили чилимов массово на берег. Это достаточно обычное явление, хотя в этот раз людей напугало именно количество погибших креветок. Тем не менее Константин добавил, что исключать других версий нельзя, но они маловероятны. Отметим, что кадры с места событий мы опубликовали в нашем telegram-канале.