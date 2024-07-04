43-градусная жара, шквал и гроза: погода в Казахстане на сегодня, 4 июля

В Атырауской области без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью 1−6, днем 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.