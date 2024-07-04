43-градусная жара, шквал и гроза: погода в Казахстане на сегодня, 4 июля

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 28−30 тепла.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 33−35 тепла.
В восточной половине Акмолинской области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 20−25, на западе области 28 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.
Днем на юге, в горных районах Алматинской области кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, в горных районах области 5−10 тепла, днем 28−33, в горных районах области 16−21 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.
Днем на востоке, в центре, горных районах области Жетысу кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 9−14, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, в горных районах области 9, днем 28−33, в горных районах области 24 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10, днем порывы 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 29−31 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, утром и днем на западе, севере, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 32−37, в горных районах области 28 тепла. В Туркестане небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24 тепла, днем сильная жара 33−38, на юге области очень сильная жара 40 градусов. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 35−37 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью 1−6, днем 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге области очень сильная жара 43 градуса. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 34−36 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на западе, юге области 22, днем 28−33 тепла, на западе, юге области сильная жара 36 градусов. В Актобе малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.
Днем на севере, востоке Костанайской области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, днем 25−30 тепла. В Костанае переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 28−30 тепла.
На востоке Северо-Казахстанской области дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, днем 21−26 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.
Ночью на западе, юге Павлодарской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, западе, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25 тепла. В Павлодаре переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 23−25 тепла.
Дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге Карагандинской области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на западе, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 18−23, на юге области 26 тепла. В Караганде переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 19−21 тепла.
Ночью на востоке области Улытау дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 25−30, на востоке области 22 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 27−29 тепла.
Дождь, гроза, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 9, днем 21−26, на востоке области 16 тепла. В Усть-Каменогорске облачно, дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 5−10, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 21−23 тепла.
Дождь, гроза, на западе, юге, в центре области Абай сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 10, днем 21−26, на западе области 18 тепла. В Семее облачно, дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 5−10, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 21−23 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 25, днем 32−37 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 34−36 тепла.
Днем в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, в горных районах области 11, днем 30−35, в горных районах области 26 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 31−33 тепла.