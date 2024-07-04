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Москва может первой в РФ отказаться от бумажных бюллетеней

Москва может стать первым регионом в РФ, который откажется от бумажных бюллетеней. Об этом заявил зампред комиссии Николай Булаев для «Ведомостей».

Источник: Reuters

Вместо привычных бумажных бюллетеней на избирательных участках будут применяться комплексы для электронного голосования (КЭГ). КЭГи не будут аналогом дистанционному голосованию, поскольку будут устанавливаться на избирательных участках.

Москва названа вероятным кандидатом на отказ от бумажных бюллетеней из-за того, что свыше 80% избирателей там голосуют дистанционно, а неизрасходованные миллионы бюллетеней вынужденно уничтожают.

«Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья, о которых мы все время говорим», — подчеркнул Булаев.

До этого ЦИК РФ приняла новый порядок электронного голосования.