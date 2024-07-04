Вылов иваси в Охотском море вырос в два раза

Дальневосточные рыбаки за полгода выловили в водах Охотского моря 105,4 тыс тонн иваси, это в два раза больше показателя 2023 года за аналогичный период (+57 тыс тонн или 218%). Вылов скумбрии составил 1,8 тыс тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Традиционно период июль-август считался неэффективным, не уловистым для иваси. В этом же году наука рекомендует продолжать промысел и оставить флот на добыче этого вида рыб. Путина может даже идти круглогодично: иваси сейчас много — подходит урожайное поколение.
— Мотивация продолжения промысла подкрепляется и экономическими перспективами освоения больших объемов иваси. Снижается вылов анчоуса — одного из самых массовых видов мирового промысла и сырья для производства муки и рыбного жира. Сардина иваси вполне может заместить недостающие объемы, — отметил заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк.
Кроме того, ученые ВНИРО говорят о закономерных тенденциях, цикличности динамики вылова: на протяжении последних лет снижается вылов скумбрии, поэтому через 3−5 лет можно ожидать подходы сайры. В 2024 году прогнозируемый вылов иваси — 579 тыс тонн.