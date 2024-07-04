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В Новосибирске мужчину возмутили «нудисты» на пляже

Путешественник из Читы высказался о новосибирском пляже.

Источник: Соцсети

В социальной сети «ВКонтакте» путешественник из Читы поделился своим опытом пребывания на Обском море в Новосибирске.

На своей страничке мужчина в ироничной форме написал о том, что его возмутили «нудисты» на пляже. Вот только речь была не об обнаженных людях, а об одиноких местных жителях, которых путешественник заметил.

«Попал я на пляж, пошел гулять вдоль берега и попал… На нудистов. Одинокие, парами и целыми семьями нудят в городской зоне отдыха», — написал мужчина.

По его словам, новосибирский пляж нужен для активного отдыха и веселого времяпрепровождения, однако там почему-то находятся «нудные люди».

Напомним, что в Новосибирске цыгане «терроризируют» жильцов ЖК «Галактика».

туризм и отдых