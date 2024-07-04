В Новосибирске мужчину возмутили «нудисты» на пляже

В социальной сети «ВКонтакте» путешественник из Читы поделился своим опытом пребывания на Обском море в Новосибирске.
На своей страничке мужчина в ироничной форме написал о том, что его возмутили «нудисты» на пляже. Вот только речь была не об обнаженных людях, а об одиноких местных жителях, которых путешественник заметил.
«Попал я на пляж, пошел гулять вдоль берега и попал… На нудистов. Одинокие, парами и целыми семьями нудят в городской зоне отдыха», — написал мужчина.
По его словам, новосибирский пляж нужен для активного отдыха и веселого времяпрепровождения, однако там почему-то находятся «нудные люди».
Напомним, что в Новосибирске цыгане «терроризируют» жильцов ЖК «Галактика».