Экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко возглавила фонд Росатома

Об этом она сообщила в своих соцсетях:
«Друзья, я вышла на новую работу! В качестве генерального директора фонда “Атом” буду курировать развитие и продвижение на российском и международном рынках павильона “Атом” на ВДНХ, заниматься организацией деловых, культурных и общественных мероприятий как на его территории, так и на иных площадках».
Мироненко описала новую работу, по сути, как возвращение к музейной деятельности. Она напомнила, что ранее уже была директором научного музея — музея геологии Центральной Сибири и проходила стажировки в лучших музеях мира.
«Я очень люблю и музейную среду, и дружное сообщество научных коммуникаторов. Со многими больше 10 лет дружу и поддерживаю связь. Эта среда меня вдохновляет и развивает. Даже с энтузиазмом работая сибирским министром культуры или директором модного московского театра на Бронной, мечтала когда-нибудь вновь работать именно в научном музее. В общем, это радостное и важное событие в моей жизни. Что не отменяет активностей в преподавательской и консалтинговой среде».
В том же году Елена Мироненко переехала в Москву. В 2020—2021 годах она возглавляла музейный комплекс «Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных сил РФ. А с февраля 2021 года до осени 2023 года являлась директором московского Театра на Малой Бронной. В марте 2024 года Мироненко сообщила, что стала бизнес-коучем.