Экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко возглавила фонд Росатома

«Я очень люблю и музейную среду, и дружное сообщество научных коммуникаторов. Со многими больше 10 лет дружу и поддерживаю связь. Эта среда меня вдохновляет и развивает. Даже с энтузиазмом работая сибирским министром культуры или директором модного московского театра на Бронной, мечтала когда-нибудь вновь работать именно в научном музее. В общем, это радостное и важное событие в моей жизни. Что не отменяет активностей в преподавательской и консалтинговой среде».