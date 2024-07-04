Маршрут автобуса № 419 не будет работать с 6 июля

«С 6 июля маршрут 419 “ДАС — Метро “Ломоносовский проспект” не будет работать — наступили летние каникулы”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что автобусы между общежитиями и кампусом МГУ вернутся в начале учебного года.
В связи с каникулами маршрут автобуса № 419 «ДАС — Метро “Ломоносовский проспект” перестанет работать с 6 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 6 июля маршрут 419 “ДАС — Метро “Ломоносовский проспект” не будет работать — наступили летние каникулы”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что автобусы между общежитиями и кампусом МГУ вернутся в начале учебного года.