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Маршрут автобуса № 419 не будет работать с 6 июля

В связи с каникулами маршрут автобуса № 419 «ДАС — Метро “Ломоносовский проспект” перестанет работать с 6 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«С 6 июля маршрут 419 “ДАС — Метро “Ломоносовский проспект” не будет работать — наступили летние каникулы”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы между общежитиями и кампусом МГУ вернутся в начале учебного года.